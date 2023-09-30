"كبير الليغا".. ريال مدريد يضع حدا لمغامرات جيرونا

ألحق فريق ريال مدريد هزيمة ساحقة بمضيفه جيرونا، في عقر داره (3-0) في المبارات التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية الفريق الملكي كل من المهاجم الإسباني خوسيلو، ولاعب خط الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني، ولاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام، عند الدقائق (17، 21، 71) على الترتيب.

وحقق فريق ريال مدريد انتصاره الثاني على التوالي والسابع في الموسم الحالي للدوري مقابل تعادل واحد، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، ويعتلي صدارة الدوري "لا ليغا".

بينما تعرض نادي جيرونا للهزيمة الأولى في الموسم الحالي، مقابل 6 انتصارات وتعادل واحد، وتراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 19 نقطة.

المصدر: RT