بعد 7 سنوات من تحقيق حلمه في النفق.. اليافع لامين يامال "يغدر" بالمخضرم راموس (فيديو)

سقط النجم الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، مدافع إشبيلية، ضحية "نيران صديقة" بسبب مواطنه اليافع لامين يامال النجم الواعد لبرشلونة خلال المباراة بينهما، مساء أمس الجمعة، في الدوري.

وتلقى لامين يامال كرة داخل منطقة الجزاء وسددها برأسه لتصطدم بالمخضرم سيرخيو راموس وتدخل مرمى فريقه إشبيلية، في الدقيقة 76 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

وبعد "الواقعة" تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي ومنها موقع "إكس" مقطع فيديو قديم لظهور لامين يامال في عمر الـ9 سنوات ضمن الأطفال الذين يخرجون مع اللاعبين، وهو مع سيرخيو راموس قبل انطلاق إحدى مباريات "الكلاسيكو" بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة في عام 2016.

🎞️ 2016 — Sergio Ramos and 9 year old Lamine Yamal enter the pitch together…



😄 2023 — Sergio Ramos and Lamine Yamal both start for Barça-Sevilla tonight.



🎥 @Golpic.twitter.com/ywsNjeK05z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2023

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وتعرض سيرخيو راموس (36 عاما) لحملة قوية من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا للعداء التاريخي بينه وبين جماهير برشلونة منذ تواجده رفقة ريال مدريد خلال الفترة من 2005 حتى 2021.

يذكر أن سيرخيو راموس هو أكثر اللاعبين تعرضا للخسارة أمام برشلونة بقميص إشبيلية وريال مدريد بواقع 23 مرة خلال 48 مباراة بكل المسابقات.

المصدر: منصات التواصل الاجتماعي