برشلونة يوجه رسالة شكر "لعدوه اللدود" سيرخيو راموس على الهدية الثمينة!

أسدى النجم الإسباني المخضرم سيرخيو راموس مدافع فريق إشبيلية خدمة كبيرة "بالخطأ" لنادي برشلونة خلال المباراة بينهما (0-1) مساء أمس الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة للدوري.

وسجل سيرخيو راموس هدف الفوز الوحيد للفريق الكتالوني، خطأ في مرماه، عند الدقيقة 76 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

راموس قبل المباراة: سيكون من الجيد أن يكون هدفي الأول مع اشبيلية في مباراة برشلونة



وسجل هدف لبرشلونه في مرماه 😂😂 pic.twitter.com/dptXCNYfLn — اخبار رياضية (@SportKAS7) September 29, 2023

ونشر حساب نادي برشلونة على منصة "إكس" صورة لراموس، وعلق عليها، بالقول: "مع فائق الشكر والتقدير"، في رسالة موجهة للمدافع البالغ من العمر 37 عاماً.

✍️ مع فائق الشكر والتقدير. pic.twitter.com/IiePK3ENoe — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 29, 2023

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ومنح هدف سيرخيو راموس "العكسي" صدارة الدوري لنادي برشلونة، برصيد 20 نقطة، بانتظار المباراة المرتقبة بين جيرونا الوصيف برصيد 19 نقطة، وضيفه ريال مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 18 نقطة، مساء اليوم السبت.

ويعرف عن سيرخيو راموس، البالغ من العمر 37 عاما، بأنه أحد أكبر وأشرس الخصوم لفريق برشلونة، حيث خاض الكثير من المواجهات أمامه بقميص نادي ريال مدريد، قبل أن يعوده ويواجهه مجددا بقميص نادي إشبيلية.

المصدر: "twitter/fcbarcelona"