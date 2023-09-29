صدق أو لا تصدق.. راموس يسجل هدف الفوز لغريمه التقليدي برشلونة (فيديو)

حقق فريق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه إشبيلية بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمة، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء هدف فوز الفريق الكتالوني الوحيد بـ"نيران صديقة" سجله المخضرم سيرخيو راموس مدافع إشبيلية، خطأ في مرماه، عند الدقيقة 76 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

هدف | برشلونة 1 × 0 اشبيلية | راموس في مرماه

pic.twitter.com/FcNHh2XL2s — Sport News (@Sport__news_) September 29, 2023

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وصالح نادي برشلونة جماهيره بهذا الفوز، بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ريال مايوركا يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة السابعة، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة، وينفرد بصدارة الدوري، بانتظار المباراة المرتقبة بين جيرونا الوصيف برصيد 19 نقطة، وضيفه ريال مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 18 نقطة، مساء اليوم السبت.

بينما توقف رصيد نادي إشبيلية عند 7 نقاط حصدها من 7 مباريات، وبقي في المركز الثاني عشر على سلم الترتيب حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مواجهات هذه الجولة.

المصدر: RT