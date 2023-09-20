تحديد مكان إقامة مواجهتي مصر ضد الجزائر وزامبيا

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، يوم الأربعاء، إقامة معسكر منتخب مصر في شهر أكتوبر المقبل بالإمارات.

وخلال معسكره في أبوظبي، سيخوض منتخب مصر مباراتين وديتين ضد زامبيا والجزائر، يومي 12 و16 أكتوبر المقبل.

وقال مجلس أبو ظبي عبر صفحته الرسمية في منصة "إكس": "أبوظبي تحتضن المعسكر التدريبي للمنتخب المصري لكرة القدم، خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل".

أبوظبي تحتضن المعسكر التدريبي للمنتخب المصري لكرة القدم، خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل، ويلتقي "الفراعنة" بمنتخبي زامبيا والجزائر على ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين.@EFA@FAZFootball@FAFAlgeria

تفاصيل الخبر: https://t.co/biTLBwtmCbpic.twitter.com/774064t76z — مجلس أبوظبي الرياضي (@AbuDhabiSC) September 20, 2023

وأضاف: "يلتقي الفراعنة بمنتخبي زامبيا والجزائر على ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين".

ويأتي المعسكر في إطار تحضير منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

المصدر: مجلس أبو ظبي