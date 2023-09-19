أول رد للأهلي المصري على أنباء معاقبته لنجمه كهربا "بسبب عدم الالتزام"

نفى مدير الكرة في النادي الأهلي المصري خالد بيبو صحة تقارير صحفية زعمت أن فريق "المارد الأحمر" فرض غرامة مالية على نجمه محمود عبد المنعم كهربا بسبب عدم التزامه.

وأوضح بيبو خلال تصريحات عبر موقع النادي الأهلي أن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن توقيع غرامة مالية على كهربا بدعوى عدم الالتزام غير صحيح.

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وأضاف أن "ما يتردد هو استمرار لسلسلة شائعات كاذبة تستهدف هز استقرار الفريق مع بداية الموسم الجديد، وهو لم ولن يحدث بإذن الله.. لأن هناك لوائح ونظماً، الجميع يلتزم بها".

وزعمت بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تغريم كهربا بداعي السهر وعدم الالتزام برفقة أحمد فتوح لاعب الزمالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره النادي المصري مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري لموسم 2024/2023.

ويغيب كهربا عن لقاء الأهلي اليوم بداعي الإيقاف.

المصدر: وكالات