كهربا يغيب عن هجوم الأهلي المصري في 6 مباريات

يفتقد الأهلي المصري جهود مهاجمه الدولي محمود عبد المنعم كهربا بدءا من مواجهة المصري البورسعيدي غدا الثلاثاء في الجولة الأولى من الدوري المصري، ولمدة 6 مباريات بسبب الإيقاف.

وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري قد قررت إيقاف كهربا عن المشاركة في 12 مباراة على خلفية انتشار فيديو له يردد فيه هتافات مسيئة لجماهير الزمالك بعد مباراة الأهلي أمام الزمالك في الدور الأول من الدوري المصري في الموسم الماضي، وأعلن عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة أن اللجنة قررت تخفيض عقوبة كهربا بإيقافه 6 مباريات فقط بدلا من 12 مباراة.

وسيغيب كهربا بالتالي عن الأهلي في 6 مباريات بالدوري ضد كل من المصري، وسيراميكا، والإسماعيلي، وبلدية المحلة، والمقاولون العرب، وسموحة.

إقرأ المزيد

وكان كهربا قد شارك كلاعب أساسي في مباراة الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري الجمعة الماضي في السوبر الإفريقي، والتي حسمها الفريق الجزائري لصالحه بهدف مقابل لا شيء.

المصدر: وكالات