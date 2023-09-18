"الكاف" يزف خبرا سارا لاتحاد العاصمة الجزائري بعد تتويجه بالسوبر الإفريقي على حساب الأهلي

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على زيادة بنسبة 130 بالمئة في الجوائز المالية لكأس السوبر وذلك عقب أيام قليلة من حصد اتحاد العاصمة الجزائري لقب المسابقة على حساب الأهلي.

وذكر "الكاف" في بيان نشره عبر موقعه الرسمي يوم الاثنين، أن اتحاد العاصمة الجزائري الذي توج بلقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر الإفريقي، يوم الجمعة الماضي، بالمملكة العربية السعودية على حساب الأهلي المصري، سيحصل على نصف مليون دولار بدلا من 200 ألف دولار.

إقرأ المزيد

وأضاف أن الأهلي "وصيف البطل" سيحصل على 250 ألف دولار بدلا من 125 ألف دولار.

وأوضح "الكاف" في بيانه، أن زيادة المكافآت في كأس السوبر تتماشى مع التزام رئيسه الدكتور باتريس موتسيبي بزيادة الجوائز المالية في جميع مسابقات الاتحاد الإفريقي، وبالتالي ضمان أن تصبح أندية وفرق كرة القدم مكتفية ذاتيا على المدى المتوسط إلى الطويل.

المصدر: "الكاف"