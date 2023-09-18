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اتحاد المصارعة الدولي يطلب من الروس والأوكرانيين تجنب المصافحة

الرياضة

اتحاد المصارعة الدولي يطلب من الروس والأوكرانيين تجنب المصافحة
AFP
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طلب اتحاد المصارعة الدولي من المصارعين الروس والأوكرانيين المشاركين في بطولة العالم للمصارعة في بلغراد، تجنب المصافحة التقليدية بعد نهاية كل نزال.

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وذلك لتجنب مواقف رفض أحد المنافسين مصافحة الآخر في حال المواجهة.

وقال ممثل اتحاد المصارعة الدولي: "كما لا يمكن تعيين حكام روس في نزالات المصارعين الأوكرانيين، ولا يمكن تعيين حكام أوكرانيين في نزالات يشارك بها الروس".

وتختتم بطولة العالم، وهي بطولة مؤهلة لأولمبياد 2024 في باريس، في 24 سبتمبر الجاري، حيث يتنافس الروس في وضع محايد.

المصدر: "matchtv.ru"

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