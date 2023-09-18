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رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن توقيت عودة الفرق الروسية إلى المسابقات الدولية

الرياضة

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن توقيت عودة الفرق الروسية إلى المسابقات الدولية
AFP
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أجاب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ألكسندر تشيفرين على سؤال، حول عودة الفرق والمنتخبات الروسية إلى البطولات الدولية.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن روسيا ستعود إلى البطولات الدولية بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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وفي وقت سابق، علق "يويفا" على موقع روسيا في تصنيف المنتخبات، وجاء في البيان: "في نهاية موسم 2023-2024، ستحصل روسيا على أقل عدد من النقاط المكتسبة خلال المواسم الخمسة الماضية، أي 4333 نقطة لمنتخب الرجال و1750 لمنتخب السيدات".

في 28 فبراير 2022، استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم واليويفا المنتخبات والأندية الروسية من البطولات الدولية، وبالتالي حُرم المنتخب الروسي من فرصة المنافسة للوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

المصدر: sportklub

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