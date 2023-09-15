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ليتوانيا تجرد رياضية من الجنسية بسبب روسيا

الرياضة

ليتوانيا تجرد رياضية من الجنسية بسبب روسيا
Sputnik /Екатерина Чеснокова
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وقع الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا على مرسوم يحرم لاعبة التزحلق على الجليد، مارغريتا دروبياتزكو، من الجنسية.

ونقلت شبكة "Delfi" عن ريداس جاسيولينيس مستشار رئيس ليتوانيا قوله: "اليوم وقع الرئيس على المرسوم (حرمان دروبياتزكو من الجنسية)".

وتعتقد وزارة الداخلية في ليتوانيا أن مارغريتا دروبياتزكو، من خلال المشاركة في البطولات التي تنظمها البطلة الأولمبية في الرقص الفني على الجليد، تاتيانا نافكا، زوجة المتحدث الرسمي الحالي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تسهم في تكوين صورة إيجابية عن روسيا.

وكان قد بدأ أعضاء البرلمان الليتواني في 21 يونيو عملية حرمان المتزحلقة من جنسيتها اللتوانية. وقبل عام، جرد رئيس ليتوانيا دروبياتزكو وشريكها بوفيلاس فاناغاس من جوائز الدولة بسبب مشاركتهما في بطولة بمدينة سوتشي الروسية.

المصدر: "russian.rt.com" 

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