التحرش الجنسي والبيرة والشيشة.. كارفاخال يرد على اتهامات مترجم منتخب إسبانيا في مونديال 2018.. فيديو

نفى الدولي الإسباني، دانييل كارفاخال، تورطه في أي فضيحة تتعلق بالسياسة أو التحرش الجنسي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.

وكتب دانييل كارفاخال عبر صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "جميع المعلومات التي وردت في الصحافة خلال هذه الأيام عني هي كاذبة تماما. من مشاركتي في الأحزاب السياسية إلى الاعتداء الجنسي في كأس العالم 2018 في روسيا".

وأضاف مدافع فريق ريال مدريد: "أرى أنه من المؤسف للغاية والحساس للغاية أن يكون لوسائل الإعلام الحق في الكتابة مع الإفلات من العقاب، وإضفاء المصداقية على كلمات أطراف ثالثة، وتلطيخ اسمي وشرفي.

لقد اتخذت بالفعل الإجراءات القانونية".

Todas las informaciones vertidas durante estos días en prensa refiriéndose a mi persona son totalmente falsas.

Desde mi vinculación a partidos políticos a una agresión sexual en el mundial de Rusia 2018.

Me parece absolutamente lamentable y sumamente delicado que los medios… https://t.co/vkaMgZgClC — Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) September 13, 2023

وأرفق دانييل كارفاخال بـ"تغريدته" مقطع فيديو، يزعم فيه المكسيكي أليكس بينيا، الذي كان يعمل مترجما للمنتخب الإسباني لكرة القدم خلال نهائيات بطولة كأس العالم في روسيا في عام 2018، أن كارفاخال وبعض زملائه في المنتخب، طلبوا منه دعوة نادلة إلى حفلتهم.

واستطرد المترجم ذكرياته حول غرفة الألعاب التي كان اللاعبون يقضون فيها جزءا كبيرا من الليالي، بالقول: "في كل مرة عندما كنت أدخل الغرفة أرى أنها مليئة بزجاجات البيرة والسجائر والشيشة... "، مشيرا إلى أنه لم يتفاجأ بخروج منتخب إسبانيا مبكرا من المونديال، وأنه لم ير الاحتراف سوى في إنييستا.

يذكر أن المنتخب الإسباني خرج من الدور الـ16 لنهائيات كأس العالم 2018، على يد نظيره الروسي، إثر خسارته أمامه بركلات الترجيح.

المصدر: "russian.rt.com"