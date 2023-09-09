جاكوب يحطم الرقم القياسي العالمي للأسطورة المغربي هشام الكروج في سباق 2000 متر

حطم العداء النرويجي الصاعد جاكوب إنغبريغتسن، الرقم القياسي العالمي المسجل باسم أسطورة ألعاب القوى المغربي هشام الكروج، في سباق 2000 متر.

ونجح العداء النرويجي البالغ عمره 22 عاما، في تحطيم هذا الرقم خلال لقاء بروكسل، ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى ليلة أمس الجمعة.

New world record 2000 men at @MVDbrussels#Memorial Van Damme, by Jakob Ingebrigtsen. Still only 22 years old. pic.twitter.com/IQUoGlOXJN — Jonas Creteur (@jonas_creteur) September 8, 2023

وقطع جاكوب مسافة السباق في زمن قدره 4 دقائق و43 ثانية و13 جزءا من الثانية، ليحطم الرقم القياسي السابق الذي سجله الكروج في 7 سبتمبر 1999، والبالغ 4 دقائق و44 ثانية و79 جزءا من الثانية.

WORLD RECORD



🇳🇴's Jakob Ingebrigtsen flies to the fastest 2000m in history as he smashes Hicham El Guerrouj's world record by more than a second with 4:43.13 🔥#DiamondLeaguepic.twitter.com/SX6dNBSrFg — World Athletics (@WorldAthletics) September 8, 2023

ورغم تحطيمه لرقم الكروج في سباق 2000 متر، فإن العداء النرويجي فشل في أكثر من مناسبة في تحطيم رقم قياسي آخر للأسطورة المغربي في سباق 1500 متر.

ويحافظ الكروج على الرقم القياسي لسباق 1500 متر منذ العام 1998 عندما سجل 3 دقائق و26 ثانية.

المصدر: athleticsweekly