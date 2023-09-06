اليوم.. إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" موعد الإعلان عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023.

وسيقام حفل إعلان الفائزين وتوزيع الجوائز، يوم 30 أكتوبر المقبل، بالعاصمة الفرنسية باريس.

ومن المنتظر أن تعلن فرانس فوتبول عن القائمة النهائية للمرشحين اليوم الأربعاء.

ووفقا للحساب الرسمي للمجلة الشهيرة عبر منصة "إكس"، ستضم القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية للاعبين الرجال 3 مرشحين، و2 للسيدات.

From where you will be watching?! 📍🌍



6.30PM - nominees reveal#ballondorpic.twitter.com/Cmw1mFsRKv — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) September 6, 2023

كما ستكشف عن 10 مرشحين لجائزة "ياشين" المخصصة لأفضل حارس مرمى، ومثلهم لجائزة "كوبا" لأفضل لاعب تحت 21 عاما.

وتصب الترشيحات في صالح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية ورفع رصيده إلى 8، بعدما قاد منتخب الأرجنتين للتتويج ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ويعتبر النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، المنافس الأبرز لميسي على الجائزة، بعد موسمه الاستثنائي مع مانشستر سيتي، حيث توج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، وهداف دوري أبطال أوروبا، كما نال مؤخرا جائزة أفضل لاعب في أوروبا عام 2023.

ويعد ميسي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية، برصيد 7 مرات، متفوقا على منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حصد الجائزة في 5 مناسبات.

يذكر أن آخر المتوجين بالكرة الذهبية كان النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد السابق واتحاد جدة الحالي.

المصدر: twitter/ballondor