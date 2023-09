لاعب قدم يشتري أغلى سيارة في العالم

Mauro Icardi comprou um Rolls-Royce Boat Tail, do qual apenas 3 foram produzidos no mundo.



O preço do veículo está estimado em 26 milhões de euros. Segundo a revista 'GQ' os proprietários dos outros dois Rolls-Royce Boat Tail, são o rapper Jay-Z e um empresário não… pic.twitter.com/al5xPUyLWd