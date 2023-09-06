لاعب قدم يشتري أغلى سيارة في العالم

اشترى ماورو إيكاردي مهاجم غالطة سراي التركي أغلى سيارة في العالم، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب المصدر فإن لاعب كرة القدم الأرجنتيني اشترى لنفسه سيارة رولز رويس التي لم يصنع منها سوى ثلاثة نماذج من سيارة، بطلب من رجل أعمال مختص في تجارة الأحجار الكريمة، ويقال إن جاي زي مغني الراب الشهير ونجمة البوب بيونسيه اشتريا واحدة منها.

وتقدر تكلفة السيارة بـ 26 مليون يورو، وتحمل اسم Boat Tail.

Mauro Icardi comprou um Rolls-Royce Boat Tail, do qual apenas 3 foram produzidos no mundo.



O preço do veículo está estimado em 26 milhões de euros. Segundo a revista 'GQ' os proprietários dos outros dois Rolls-Royce Boat Tail, são o rapper Jay-Z e um empresário não… pic.twitter.com/al5xPUyLWd — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) September 5, 2023

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ومن الواضح أن Boat Tail ليست سيارة عادية، ويستغرق تصنيعها يدويا أربع سنوات.

فلا عجب أن يستغرق الأمر وقتا طويلا نظرا لأنه يلزم تركيب 1813 قطعة لجعلها مركبة فريدة حقا.

وتحتوي السيارة المكشوفة ذات الأربعة مقاعد على مظلة وطاولة تفتح تلقائيا، مما يجعلها مثالية لنزهة لشخصين، كما تحتوي على أدوات مائدة فضية وأطباق خزفية.

ويمكن استخدام ثلاجتين، تم تصميمهما خصيصا لزجاجات الشمبانيا.

وتتمتع السيارة بقوة 600 حصان تقريبا، مع حواف سلكية منسوجة باللون الذهبي الوردي وشبك أمامي باللون الذهبي الوردي.

ومن المرجح أن يلفت إيكاردي الأنظار بسيارته الجديدة في شوارع إسطنبول، وهو معتاد على التواجد في دائرة الضوء بفضل علاقته المضطربة مع زوجته ووكيلة كرة القدم واندا نارا.

وانتقل إيكاردي إلى غالطة سراي بطل الدوري التركي صيف 2023 قادما من باريس سان جيرمان، وفاز لاعب كرة القدم بالدوري الفرنسي بقميص سان جيرمان مرتين.

المصدر: dailymail