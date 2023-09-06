حقيقة القرار السعودي الاستثنائي لـ"عيون" محمد صلاح

انتشرت بعض الأخبار التي تشير إلى إمكانية تمديد فترة سوق الانتقالات الصيفي في السعودية لما بعد يوم الخميس، لمنح الوقت للاتحاد من أجل ضم المصري محمد صلاح، وعدد من النجوم الكبار.

لكن الإعلامي الرياضي وليد الفراج، نفى إمكانية تمديد فترة الانتقالات الصيفية، في السعودية، وذلك في رده على أحد متابعيه.

وقال الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "مواعيد بداية ونهاية الميركاتو السعودي، معتمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ومن المستحيل تغييرها أو تعديلها حاليا.. لا يوجد استثناءات لأحد".

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ويتسابق مسؤولو نادي الاتحاد وصندوق الاستثمارات السعودي مع الزمن، في محاولة لإقناع ليفربول، بـ"التخلي" عن النجم المصري، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقدم الاتحاد عرضا بأكثر من 200 مليون جنيه إسترليني إلى "الريدز"، لضم صلاح البالغ 31 سنة، قبل إغلاق باب الانتقالات في المملكة، مساء غد الخميس .

يذكر أن الاتحاد سيشارك في مسابقة كأس العالم للأندية، وسيواجه فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في المباراة الافتتاحية، على أن يضرب موعدا مع الأهلي المصري في الدور الثاني، حال التأهل رسميا.

المصدر: "وسائل إعلام"