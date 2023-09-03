شاهد.. هدف محمد صلاح في مرمى أستون فيلا

أنجز فريق ليفربول مهمته أمام ضيفه أستون فيلا، بفوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقد وضع النجم الهنغاري دومينيك سوبوسلاي "الريدز" في المقدمة بهدف مبكر سجله بعد مرور ثلاث دقائق فقط على انطلاق صفارة البداية.

بينما جاء الهدف الثاني بـ"نيران صديقة" سجله ماتي كاش مدافع أستون فيلا خطأ في مرماه، بحلول الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول.

واختتم النجم المصري محمد صلاح ثلاثية أصحاب الأرض بحلول الدقيقة 55 من وقت اللقاء الذي جرى على ملعب "آنفيلد".

هدف محمد صلاح على أستون فيلا ⚽️ pic.twitter.com/6wtTfqlacP — ستوديو الاتحاد (@IttiStudio) September 3, 2023

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وحقق فريق ليفربول انتصاره الثالث على التوالي، مقابل تعادل في مستهل مشواره في الموسم الحالي "البريمير ليغ" 2023-2024، أمام مضيفه تشِلسي (1-1) على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة لندن، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول الدوري، برصيد 10 نقاط.

بينما تعرض نادي أستون فيلا للهزيمة الثانية في الموسم الحالي مقابل انتصارين أيضا، وتراجع إلى المركز الحادي عشر على سلم الترتيب برصيد 6 نقاط.

المصدر: RT