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أرسنال يسقط مانشستر يونايتد في الوقت القاتل بالضربة القاضية (فيديو)

الرياضة

أرسنال يسقط مانشستر يونايتد في الوقت القاتل بالضربة القاضية (فيديو)
AFP /GLYN KIRK
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ألحق فريق أرسنال هزيمة مثيرة بضيفه مانشستر يونايتد (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك في قمة منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح المهاجم ماركوس راشفورد التسجيل "للشياطين الحمر" في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول.

ولكن رد أرسنال جاء صاعقا، فقد أدرك قائده النرويجي مارتن أوديغارد التعادل بعد دقيقة واحدة فقط.

واقتنص لاعب خط الوسط الإنجليزي ديكلان رايس هدف التقدم للفريق اللندني "الكنرز" في الدقيقة السادسة المحتسبة بدلا من الضائع للوقت الأصلي، قبل أن يطلق زميله المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس رصاصة الرحمة على "الشياطين الحمر" بتسجيله الهدف الثالث "للمدفعجية - الكنرز" في الدقيقة الواحدة بعد المئة.

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وحقق فريق أرسنال انتصاره الثالث في الموسم الحالي "البريمير ليغ" مقابل تعادل في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.

بينما تعرض نادي مانشستر يونايتد للهزيمة الثانية مقابل انتصارين أيضا، وتراجع إلى المركز الحادي عشر على سلم الترتيب برصيد 6 نقاط.

المصدر: RT 

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