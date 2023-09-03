ليفربول يخوض أول مباراة بعد انتهاء الميركاتو.. وارتباط صلاح بالرحيل إلى السعودية

يحتضن ملعب "آنفيلد" اليوم الأحد في الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش اللقاء المنتظر بين ليفربول وضيفه أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب (56 عاما) المدير الفني لليفربول، مواجهة اليوم أمام ضيفه أستون فيلا، بالتشكيلة الأساسية التالية بوجود نجمه محمد صلاح:

1- أليسون بيكر

66- ترينت ألكسندر-أرنولد

32- جويل ماتيب

2- جو غوميز

26- أندرو روبرتسون

10- أليكسيس ماك أليستير

17- كورتيس جونز

8- دومينيك سوبوسلاي

23- لويس دياز

11- محمد صلاح

9- داروين نونيز.

نونيز يبدأ 👊



إليكم تشكيل الريدز لمواجهة أستون فيلا 📋🔴#ليفربول_فيلاpic.twitter.com/DXdFjM2gcN — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 3, 2023

بينما اختار الإسباني أوناي إيمري (51 عاما)، المدير الفني لنادي أستون فيلا، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

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1- إيميليانو مارتينيز

4- إزري كونسا

3-دييغو كارلوس

14- باو توريس

12- لوكاس ديني

2- ماتي كاش

44- بوبكر كامارا

6- دوغلاس لويز

7- جون ماكين

19- موسى ديابي

11- أولي واتكينز.

Your Aston Villa team at Anfield. 👊 pic.twitter.com/MDMGLqUHvg — Aston Villa (@AVFCOfficial) September 3, 2023

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واستهل فريق ليفربول مشواره في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ" 2023-2024، بالتعادل أمام مضيفه تشيلسي (1-1) على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة لندن، ومن ثم حقق انتصارين متتاليين على كل من ضيفه بورنموث (3-1) ومضيفه نيوكاسل يونايتد (2-1) على الترتيب، ويحتل المركز الخامس حتى الآن في جدول الدوري، برصيد 7 نقاط.

بينما بدأ نادي أستون فيلا غمار الموسم الحالي بهزيمة ساحقة على يد مضيفه نيوكاسل يونايتد (1-5)، قبل أن يستعيد توازنه ويحقق انتصارين متتاليين أيضا على كل من ضيفه إيفرتون (4-0) ومضيفه بيرنلي (1-3) على الترتيب، ويشغل المركز الثامن على سلم الترتيب برصيد 6 نقاط.

المصدر: RT