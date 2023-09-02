مانشستر سيتي يتربص بفولهام.. التشكيلة الأساسية

يستضيف نادي مانشستر سيتي فريق فولهام اليوم على ملعب "الاتحاد" في الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ الإسباني بيب غوارديولا (52 عاما) المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، هذه المباراة أمام ضيفه فولهام بالتشكيلة الأساسية التالية

إليكم تشكيل فريقنا لمواجهة فولهام اليوم في الدوري الممتاز 📝#السيتيpic.twitter.com/wTWyunBAhl — مانشستر سيتي (@Cityarabia) September 2, 2023

بينما وضع البرتغالي ماركو سيلفا (46 عاما) المدير الفني لنادي فولهام، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة السيتي:

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ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 9 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن المتصدر وست هام يونايتد، الذي لعب مباراته ضمن هذه الجولة، وتغلب فيها على مضيفه لوتون تاون بهدف وحيد، يوم أمس الجمعة.

بينما يشغل نادي فولهام المركز الثاني عشر على سلم الترتيب برصيد 4 نقاط.

المصدر: RT