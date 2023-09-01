 
مباشر

رسميا.. تشيلسي يخطف "جوكر" مانشستر سيتي

الرياضة

رسميا.. تشيلسي يخطف
Globallookpress /IMAGO/Alexandra Fechete
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vyvm

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم تعاقده رسميا مع اللاعب كول بالمير مهاجم فريق مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية، في صفقة تقدر بحوالي 40 مليون جنيه إسترليني.

وذكر موقع نادي تشيلسي الرسمي على الإنترنت، أنه تعاقد مع كول بالمير لمدة سبع سنوات حتى صيف عام 2030، وسيرتدي المهاجم الإنجليزي الشاب قميص رقم 20 مع الفريق اللندني.

وتحدث كول بالمير حسب موقع تشيلسي قائلا: “أنا متحمس للبدء مع تشيلسي، ومن الرائع الانتقال إلى هذا الفريق الكبير".

وأضاف: "لقد انضممت إلى تشيلسي لأن المشروع يبدو جيدا. سأحاول عرض مواهبي. إنه فريق شاب ومتعطش، ونأمل أن نتمكن من القيام بشيء مميز هنا".

ولفت كول بالمير (21 عاما) الأنظار إليه بشدة مع مانشستر سيتي بعد دوره الكبير في تتويج مانشستر سيتي بلقب كأس السوبر الأوروبي، بجانب مشاركاته المميزة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا