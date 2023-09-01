رسميا.. تشيلسي يخطف "جوكر" مانشستر سيتي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم تعاقده رسميا مع اللاعب كول بالمير مهاجم فريق مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية، في صفقة تقدر بحوالي 40 مليون جنيه إسترليني.

وذكر موقع نادي تشيلسي الرسمي على الإنترنت، أنه تعاقد مع كول بالمير لمدة سبع سنوات حتى صيف عام 2030، وسيرتدي المهاجم الإنجليزي الشاب قميص رقم 20 مع الفريق اللندني.

We had one last away kit post for you…



Welcome to Chelsea, Cole! 🔵 pic.twitter.com/wMBRhv0X4s — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2023

وتحدث كول بالمير حسب موقع تشيلسي قائلا: “أنا متحمس للبدء مع تشيلسي، ومن الرائع الانتقال إلى هذا الفريق الكبير".

وأضاف: "لقد انضممت إلى تشيلسي لأن المشروع يبدو جيدا. سأحاول عرض مواهبي. إنه فريق شاب ومتعطش، ونأمل أن نتمكن من القيام بشيء مميز هنا".

‘Take risks. Score goals.’



Cole’s here to make memories. ✨ pic.twitter.com/AIWGRtr57F — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2023

ولفت كول بالمير (21 عاما) الأنظار إليه بشدة مع مانشستر سيتي بعد دوره الكبير في تتويج مانشستر سيتي بلقب كأس السوبر الأوروبي، بجانب مشاركاته المميزة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن.

المصدر: وكالات