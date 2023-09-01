كسر رقم الهلال السعودي.. وولفرهامبتون يبرم أغلى صفقة في تاريخه

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رسميا تعاقده مع البرتغالي ماتيوس نونيز، لاعب خط وسط فريق وولفرهامبتون، في صفقة هي الأغلى في تاريخ فريق "الذئاب".

وأفاد موقع مانشستر سيتي الرسمي على الإنترنت بأنه تعاقد مع ماتيوس نونيز لمدة خمس سنوات حتى صيف عام 2028، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 27.

The Portuguese international joins City from Wolves! ✍️ — Manchester City (@ManCity) September 1, 2023

ولم يذكر نادي مانشستر سيتي تفاصيل الصفقة، غير أن تقارير صحفية كشفت أنها كلفت النادي 53 مليون جنيه إسترليني (62 مليون يورو).

وأصبح ماتيوس نونيز أغلى لاعب تم بيعه في تاريخ نادي وولفرهامبتون، محطما بذلك الرقم القياسي لصفقة انتقال مواطنه روبن نيفيز إلى صفوف نادي الهلال السعودي مقابل 55 مليون يورو.

وانضم نونيز (25 عاما) إلى صفوف وولفرهامبتون عام 2022، قادما من نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، في صفقة قياسية بلغت 38 مليون جنيه استرليني، ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ النادي، بعد البرازيلي ماتيوس كونيا.

بدأ اللاعب البرتغالي مسيرته الاحترافية في صيف 2018، عندما انتقل إلى فريق إستوريل برايا في الدوري البرتغالي الممتاز.

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ولم يستمر نونيز مع إستوريل كثيرا، حيث انتقل بعد 6 أشهر فقط إلى فريق سبورتينغ لشبونة تحت 23 عاما، ثم ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في يونيو 2019، وحصد فريق العاصمة، ثنائية الدوري والكأس في الموسم (2020-2021)، قبل اختياره في الفريق المثالي للموسم (2021-2022).

وتحدث نونيز عقب انتقاله رسميا لمانشستر سيتي، قائلا: "فرصة العمل تحت قيادة بيب غوارديولا، أحد أعظم المدربين على الإطلاق، جنبا إلى جنب مع بعض أفضل اللاعبين في العالم. كانت شيئا لا يمكنني رفضه".

وأصبح ماتيوس نونيز رابع صفقة مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023، حيث أنفق السيتي 157.9 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع الثنائي الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش ويوشكو غفارديول من تشيلسي وريد بول لايبزيغ على الترتيب، إضافة إلى ضم البلجيكي جيرمي دوكو من استاد رين الفرنسي.

المصدر: وكالات