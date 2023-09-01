سفيان أمرابط.. مفاجأة الساعات الأخيرة للميركاتو الصيفي 2023

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعاقده رسميا مع المغربي سفيان أمرابط، لاعب خط وسط نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم، قبل دقائق من نهاية الميركاتو الصيفي 2023.

ونشر مانشستر يونايتد بيانا عبر موقعه الرسمي، أكد فيه تعاقده مع سفيان أمرابط لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

علاش نخاف وعنا أمرابط؟



أسد الأطلس سفيان أمرابط ينضم لكتيبة الشياطين الحمر 🇲🇦🔴#يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) September 1, 2023

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن أمرابط سينضم إلى مانشستر يونايتد معارا مقابل 10 ملايين يورو، مع خيار الشراء بقيمة 20 مليونا كرسوم ثابتة، و5 ملايين أخرى كإضافات.

وقال سفيان أمرابط في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: "إنه شرف كبير بالنسبة لي أن أصبح لاعبا لمانشستر يونايتد، فهو حلمي منذ الطفولة وتحقق".

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وأضاف: "كان علي التحلي بالصبر في هذه اللحظة، لكنني شخص يستمع دائمًا إلى قلبي والآن أمثل نادي أحلامي".

وتابع: "أنا لاعب شغوف، وأريد جلب هذه الطاقة إلى الفريق، وسأبذل قصارى جهدي من أجل إسعاد الجماهير".

وأتم اللاعب المغربي، قائلا: "أعرف تماما كيف يحب إيريك تين هاج العمل وما يحتاجه من لاعبيه، أعلم أنه سيساعد في إبراز أفضل ما لدي من قدرات حتى أتمكن من مساعدة المجموعة على تحقيق النجاح هذا الموسم".

ويعد سفيان أمرابط (27 عاما) الصفقة السادسة لمانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2023-2024، بعد التعاقد مع كل من ماسون ماونت وأندريه أونانا وجوني إيفانز وراسموس هويلوند وسيرجيو ريغيلون.

المصدر: وكالات