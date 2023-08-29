مع استمرار تداعيات "فضيحة القبلة".. مظاهرات في مدريد وروبياليس مهدد بالحظر 15 عاما

خرج متظاهرون في مدريد لتأييد جيني هيرموسو نجمة منتخب إسبانيا للسيدات بعد 9 أيام من قيام لويس روبياليس رئيس الاتحاد بتقبيل اللاعبة على شفتيها عقب تتويج إسبانيا بلقب المونديال.

وحمل المتظاهرون في المسيرة، التي نظمتها إحدى الحركات النسوية في إسبانيا، لافتات تحمل شعارات تطالب بإقالة روبياليس، وأن الرياضة لا يجب أن تفرق بين الرجال والسيدات، ومطالب بتطهير الاتحادات الرياضية المتحيزة للذكور.

ويواجه روبياليس أزمة عاصفة منذ نهائي كأس العالم للسيدات 2023، بعد تقبيل هيرموسو، حيث تم إيقافه لمدة 90 يوما من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد رفضه التنحي خلال مؤتمر صحفي استثنائي يوم الجمعة الماضي.

Hundreds of demonstrators gathered in Madrid to demand the resignation of the Spanish soccer federation’s president. Luis Rubiales received heavy criticism over abusive behavior during the Women’s World Cup final trophy ceremony.



Follow: https://t.co/0EMmcJs6DLpic.twitter.com/rW316zwfvu — PressTV Extra (@PresstvExtra) August 29, 2023

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وطلبت الحكومة الإسبانية من المحكمة الرياضية في إسبانيا تعليق عمل روبياليس، بينما هدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم هيرموسو باتخاذ إجراءات قانونية بعد أن ادعى روبياليس أنها كانت المبادرة لتقبيله.

وبات روبياليس الموقوف، معرضا لعقوبة الحظر عن ممارسة كافة أنشطة كرة القدم لمدة 15 عاما بداعي قيامه بانتهاكات خطيرة وعدم التزامه باللوائح الرياضية.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، يسعى الفيفا لإيقاف روبياليس لمدة 15 عاما، بعد أن سحب الاتحاد الإسباني لكرة القدم، دعمه له بشكل كبير.

وبعد اجتماع استمر 5 ساعات أمس الاثنين، أكد الاتحاد الإسباني، أنه طلب من روبياليس البالغ 46 عاما، الاستقالة على الفور، قائلين إن سلوكه غير المقبول تسبب في ضرر جسيم لصورة الكرة الإسبانية.



وقالت مصادر مشاركة في العملية التأديبية، إن الفيفا يضغط من أجل فرض حظر على روبياليس لمدة 15 عاما، وهو الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين.

المصدر: "وكالات"