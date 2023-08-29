"يويفا" يزيل مخاوف الريال وبرشلونة.. ويضع رئيس الاتحاد الإسباني بين أنياب فيفا

لن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أي إجراء ضد مشاركة الأندية الإسبانية ومنها ريال مدريد وبرشلونة، في مسابقاته بعد شكوى الاتحاد الإسباني بداعي وجود تدخل حكومي.

وأرسل الاتحاد الإسباني لكرة القدم خطابا للاتحاد القاري، لاتخاذ إجراء إزاء "وجود تدخل من جانب المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا"، بعدما تقدم الأخير بشكوى أمام محكمة التحكيم الرياضي لمعاقبة رئيس الاتحاد المحلي، لويس روبياليس.



جاء ذلك بداعي "قيام روبياليس بانتهاكات خطيرة وعدم التزامه باللوائح الرياضية، من خلال ما صدر منه في حفل توزيع جوائز نهائي مونديال السيدات بأستراليا"، حسبما ذكر المجلس الأعلى للرياضة.



ومن جانبه، طالب الاتحاد الإسباني بضرورة تحرك اليويفا، حيث تنص قواعد الأخير على أن الاتحادات التابعة له "ستدير شؤونها بشكل مستقل، ودون تأثيرات غير مبررة من أطراف ثالثة".

لكن الاتحاد القاري لن يتخذ أي إجراء ضد الأندية والفرق الإسبانية.



وتجري اتصالات مستمرة بين "يويفا" الذي يرأسه ألكسندر تشيفرين، ويشغل فيه روبياليس منصب نائب الرئيس منذ 2019، وبين الفيفا منذ أحداث نهائي مونديال السيدات في أستراليا، بالنظر إلى أن الاتحاد الدولي هو المنظم والمسؤول عن البطولة.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وقررت اللجنة التأديبية للفيفا السبت الماضي "الإيقاف المؤقت" لمدة 90 يوما لروبياليس عن "مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم على المستويين المحلي والدولي"، بعد فتح ملف تأديبي لوجود انتهاك محتمل لقانون الاتحاد الدولي.



وكان روبياليس قبل لاعبة منتخب إسبانيا للسيدات وبرشلونة، جينيفر هيرموسو، على فمها بشكل مفاجئ خلال مراسم تسليم الميداليات، وهو ما وضعه وسط عاصفة من الانتقادات.



وفازت إسبانيا بلقب المونديال، بتغلبها على إنجلترا (1-0) في المباراة النهائية.

المصدر: "وكالات"