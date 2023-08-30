بعد القبلة "الساخنة".. روبياليس يرسل "للفيفا" مقطع فيديو لهيرموسو

أفاد تقرير صحفي، بأن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، أرسل مقطع فيديو للاتحاد الدولي، بشأن اللاعبة جينيفر هيرموسو والقبلة على الفم عقب نهائي كأس العالم للسيدات.

وتعرض لويس روبياليس، لانتقادات لاذعة بسبب تصرفه المثيرة للجدل مع نجمة المنتخب الإسباني جينيفر هيرموسو، بعد التتويج بكأس العالم للسيدات 2023 لول مرة في تاريخه، على حساب نظيره الإنجليزي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، أحرزته المهاجمة أولغا كارمونا، عند الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على ملعب أستراليا بمدينة سيدني.

واحتضن لويس روبياليس (45 عاما) اثناء توزيع الميداليات الذهبية على لاعبات المنتخب الإسباني على منصة التتويج، لاعبة برشلونة، جينيفر هيرموسو، بشكل مثير للاستغراب، ومن ثم قام بتقبيلها في الفم أمام الجميع بطريقة أكثر إثارة، ليتعرض لانتقادات لاذعة بسبب سلوكه.

وعرضت صحيفة "إل إسبانيول"، مقطع فيديو، ذكرت فيه أنه جرى تصويره في حافلة المنتخب الإسباني للسيدات عقب المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2023، التي انتهت بالفوز على إنجلترا، وبعد قبلة روبياليس للاعبة هيرموسو على الفم، خلال الاحتفالات قبل مراسم التتويج بالملعب.

وظهرت هيرموسو في مقطع الفيديو وهي تظهر صورة للحظة القبلة على هاتفها، إلى جانب صورة لحارس مرمى منتخب إسبانيا السابق إيكر كاسياس، وهو يمنح قبلة للصحفية سارا كاربونيرو، زوجته الحالية، عقب فوز المنتخب الإسباني بلقب كاس العالم 2010.

Luis Rubiales ha presentado ante la FIFA un vídeo, al que ha podido acceder EL ESPAÑOL #enexclusiva, para defenderse de las acusaciones recibidas por su beso a Jenni Hermoso



Se puede ver a la jugadora comentando el beso con sus compañeras en actitud jocosa y gastando bromas — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) August 30, 2023

وتغنت اللاعبات بكلمتي "قبلة" و"الرئيس" خلال مرور روبياليس من بينهن في الحافلة.

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ويتمسك روبياليس بأن القبلة كانت بالتراضي، ورفض الاستقالة رغم موجة الانتقادات الحادة التي وجهت له ومطالبة الكثيرين برحيله عن منصبه، في الوقت الذي قالت فيه هيرموسو إن القبلة "لم تكن بالتراضي".

وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عقوبة الإيقاف المؤقت على روبياليس وبدأ تحقيقات تأديبية، لكن يبدو أن روبياليس يحاول تبرئة نفسه عبر مقطع الفيديو الجديد.

وتجري المحكمة الإدارية الرياضية بإسبانيا تحقيقات أيضا بشأن تصرف روبياليس.

المصدر: وسائل إعلام