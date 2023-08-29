عملية "تهكير" تفاجئ مسؤولي الدوري السعودي وتستهدف محمد صلاح

اخترقت جماهير نادي الاتحاد، الموقع الرسمي لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد دقائق من فوز الفريق الأول لكرة القدم، على الوحدة.

ونشر الهكرز على الموقع الرسمي لدوري روشن، بيانا تحت عنوان: "انقذوا الاتحاد"، قالوا فيه: "مطالب الجماهير واضحة.. الميركاتو قارب على الانتهاء، وإلى الآن لم نشاهد أي جناح أو قلب دفاع".

وأضاف البيان: "لماذا التركيز على محمد صلاح فقط؟؟.. ضاع الوقت على اللاعب، وبالأخير ما خلصتوا معه، الرجاء النظر في احتياج النادي بشكل جدي".

وشددت جماهير نادي الاتحاد في بيانها، على أن الوقت أصبح ضيقا للغاية، مطالبين صندوق الاستثمارات السعودي، بالتحرك لسد احتياجات الفريق الأول لكرة القدم، الواضحة منذ البداية.

وأشار البيان، إلى أن الاتحاد، سيمثل الوطن، في حدث عالمي، وهو مونديال الأندية 2023، ولذلك يجب دعمه بشكل جيد، قبل إغلاق باب الانتقالات.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🤯🤯🤯🤯



تم تهكير موقع دوري روشن من قبل احد المشجعين ووضع صلاح مطلب اتحادي وكذلك وضع مطالبات جماهير الاتحاد#الاتحاد_الوحدة#الهلال_الاتفاق#دوري_روشن#محمد_صلاح_اتحاديpic.twitter.com/nR704bFYJw — . (@MR_Yazeed2030) August 28, 2023

إقرأ المزيد

ويسعى الاتحاد لاستغلال أن الميركاتو في السعودية سيغلق يوم 20 سبتمبر المقبل، ما سيمنحه فرصة لإجراء مفاوضات طويلة مع ليفربول، حتى وإن انتهى سوق الانتقالات في أوروبا.

وإذا وافق ليفربول على عرض نادي الاتحاد، فسيكون صلاح أغلى صفقة في تاريخ دوري "روشن" السعودي لكرة القدم، حيث قدم عرضا إلى ليفربول مقابل 150 مليون يورو.

وفاز الاتحاد بثلاثية نظيفة على الوحدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي 2023-2024، ليتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة "12 نقطة".

المصدر: "وسائل إعلام"