"خطة طوارئ" تحسبا لرحيل صلاح إلى الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، عن البديل المحتمل لمحمد صلاح في ليفربول الإنجليزي حال انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي الذي يضغط بقوة في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

ويواصل اتحاد جدة السعودي، محاولاته لضم محمد صلاح هذا الصيف قبل غلق باب الانتقالات في السعودية بداية الشهر المقبل.

وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية، إن ليفربول حدد البرتغالي جواو فيليكس البالغ 23 عاما جناح أتلتيكو مدريد الإسباني كبديل محتمل لصلاح في ليفربول حال رحيل الأخير.

ولعب جواو فيليكس معارا في النصف الثاني من الموسم المنقضي لتشيلسي الإنجليزي.

وتعاقد أتلتيكو مدريد مع جواو فيليكس صيف عام 2019، قادما من بنفيكا البرتغالي، مقابل 127 مليون يورو.

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يأتي ذلك في أعقاب قرار الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بأن محمد صلاح ليس قابلا للبيع، وسيستمر مع الريدز بصورة طبيعية في الموسم الجاري 2023-2024.

وفي حال انتقل صلاح إلى الاتحاد، فسيصبح أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي، ليحطم الرقم القياسي المسجل باسم البرازيلي نيمار جونيور، الذي دفع الهلال من أجله 90 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.

ويغلق الميركاتو الصيفي في الدوري الإنجليزي بالأول من سبتمبر، في حين يظل مفتوحا 20 يوما إضافيا في (دوري روشن)، ما أدى إلى مخاوف الأندية الإنجليزية من رحيل لاعبيهم باتجاه السعودية بعد انتهاء الميركاتو.

المصدر: "وسائل إعلام"