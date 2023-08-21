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الاحتفال التاريخي بكأس العالم يتحول إلى حزن في معسكر إسبانيا

الرياضة

الاحتفال التاريخي بكأس العالم يتحول إلى حزن في معسكر إسبانيا
AFP
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توج منتخب إسبانيا لأول مرة في تاريخه بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2023 للسيدات بفضل هدف المهاجمة أولغا كارمونا، التي أحرزته في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول.

وتكتمت السلطات في إسبانيا على نبأ وفاة والد اللاعبة ليومين تجنب تأثيره على معنويات أولغا، وانتظرت حتى انتهاء المباراة والاحتفال بالفوز في مبارة نهائي كأس العالم للسيدات في سيدني التي جرت أمس الأحد.

الاحتفال التاريخي بكأس العالم يتحول إلى حزن في معسكر إسبانيا
AFP

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الأحد أن أولغا كارمونا التي وقعت على الهدف "الذهبي" الوحيد في مباراة النهائي، علمت لاحقا بعد الاحتفال بالفوز أن والدها توفي.

وذكر بيان الاتحاد الإسباني أنه "يأسف بشدة لاضطراره الإعلان عن وفاة والد أولغا كارمونا، وتلقي اللاعبة النبأ المحزن بعد نهائي كأس العالم".

وأضاف البيان: "نرسل خالص العزاء لأولغا وعائلتها في هذه اللحظات الأليمة. نحبك يا أولغا، أنت في تاريخ كرة القدم الإسبانية".

وبعد ساعات فقط من نشر هذا البيان على مواقع التواصل الاجتماعي، كسرت كارمونا صمتها برسالة مؤثرة خاصة تكريما لوالدها الذي وصفته بـ"نجمها".

وكتبت كارمونا عبر حسابها على منصة "إكس": "وبدون أن أعرف ذلك، كان لدي نجمتي قبل بدء المباراة، أعلم أنك منحتني القوة لتحقيق شيء فريد، أعلم أنك كنت تراقبني الليلة وأنت فخور بي. ارقد بسلام يا أبي ".

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ورفعت إسبانيا بذلك كأس العالم للسيدات لأول مرة في تاريخها، بينما لم يسبق لمنتخب إنجلترا أن عانق الكأس الذهبية.

يذكر أن منتخب السويد توج بالميداليات البرونزية لمونديال 2023 للسيدات، إثر تغلبه نظيره الأسترالي2-0، في مباراة تحديد المركز الثالث التي جمعتهما السبت الفائت، على ملعب "سونكورب" بمدينة بريسبان الأسترالية.

المصدر: RT

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