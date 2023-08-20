كتابة التاريخ بأحرف من ذهب.. إسبانيا بطلة لكأس العالم للسيدات 2023.. صور
توج منتخب إسبانيا لأول مرة في تاريخه بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2023 للسيدات، بفوزه على نظيره الإنجليزي بهدف وحيد في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد في أستراليا.
ويعود الفضل في انتصار إسبانيا التاريخي للمهاجمة أولغا كارمونا، التي أحرزت هدف الفوز الوحيد "الذهبي" في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول.
SPAIN ARE WORLD CHAMPIONS!!! 🇪🇸#BeyondGreatness | #FIFAWWCpic.twitter.com/x4liWtvgpN— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 20, 2023
YOUR #FIFAWWC 2023 CHAMPIONS! 🇪🇸 pic.twitter.com/Afl1kyYmCy— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 20, 2023
بينما أهدرت المهاجمة الإسبانية جينيفر هيرموسو ركلة جزاء عند الدقيقة 69 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب أستراليا بمدينة سيدني.
⚽️🤝🧤@AitanaBonmati | @MaryEarps027pic.twitter.com/hvZcWLTifX— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 20, 2023
Your #FIFAWWC 2023 runners-up! 🏴 pic.twitter.com/d9hQWUHqhY— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 20, 2023
ورفعت إسبانيا بذلك كأس العالم للسيدات لأول مرة في تاريخها، بينما لم يسبق لمنتخب إنجلترا أن عانق الكأس الذهبية.
يذكر أن منتخب السويد توج بالميداليات البرونزية لمونديال 2023 للسيدات، إثر تغلبه نظيره الأسترالي بهدفين من دون رد، في مباراة تحديد المركز الثالث التي جمعتهما يوم أمس السبت، على ملعب "سونكورب - Suncorp Stadium" بمدينة بريسبان الأسترالية.
المصدر: RT