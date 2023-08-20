قبلة ساخنة!.. رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب سلوكه مع لاعبة

تعرض رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، لانتقادات بسبب طريقة تصرفه المثيرة للجدل مع نجمة المنتخب الإسباني جينيفر هيرموسو، بعد التتويج بكأس العالم للسيدات 2023.

وتوج منتخب إسبانيا لأول مرة في تاريخه بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، على حساب نظيره الإنجليزي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، أحرزته المهاجمة أولغا كارمونا، عند الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على ملعب أستراليا بمدينة سيدني.

وكان لويس روبياليس (45 عاما) حاضرا مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، عند توزيع الميداليات الذهبية على لاعبات المنتخب الإسباني.

واحتضن لويس روبياليس، لاعبة برشلونة، جينيفر هيرموسو، بشكل مثير للاستغراب، ومن ثم قام بتقبيلها أمام الجميع بطريقة أكثر إثارة، ليتعرض لانتقادات لاذعة بسبب سلوكه.

Le bisou du président de la fédération espagnole, Luis Rubiales sur la bouche de Jennifer Hermoso🇪🇸❌.



Jennifer Hermoso : 🗣️ "Eh eh mais je n'ai pas aimé le geste, ça ne me plaît pas." pic.twitter.com/Ldo41TATrt — Sport Passion Info (@SportsPassionI1) August 20, 2023

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ووفقا لمراسل كرة القدم الإسباني كولين ميلار، قالت هيرموسو، اللاعبة البالغ من العمر 33 عاما بعد الحادث: "آه ... نعم، لم أستمتع بذلك".

اللقطة أعادت للأذهان ما حدث في عام 2010 عندما توج المنتخب الإسباني للرجال بكأس العالم لأول مرة في جنوب إفريقيا.

وقتها كان الحارس الأساسي للفريق هو إيكر كاسياس الذي ظهر في لقاء صحفي مع صديقته سارة كاربونيرو وقام بتقبيلها بحرارة أمام الجميع.

مع وجود اختلاف كبير أن كاربونيرو وكاسياس كان الجميع يعلم أنهما يتواعدان بالفعل، على النقيض من تصرف روبياليس الذي لا تربطه علاقة معلنة مع هيرموسو.

وبعد المباراة وخلال بث مباشر على حسابها في موقع "إنستغرام"، وضمن الاحتفالات ذكرت إحدى زميلات هيرموسو القبلة فقالت اللاعبة: "نعم، لكنني لم أحبها".

المصدر: وسائل إعلام