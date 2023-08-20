أوباما يعلق على فوز إسبانيا بكأس العالم السيدات!

هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، منتخب إسبانيا بفوزه بلقب بطل كأس العالم للسيدات 2023، التي استضافتها أستراليا ونيوزيلندا، مشيرا إلى عودة منتخب بلاده في النسخة القادمة.

وتوج منتخب إسبانيا لأول مرة في تاريخه بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، على حساب نظيره الإنجليزي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، أحرزته المهاجمة أولغا كارمونا، عند الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على ملعب أستراليا بمدينة سيدني.

وكتب أوباما عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تهانينا لإسبانيا على فوزها الأول بلقب مونديال السيدات، سوف تعود الولايات المتحدة الأمريكية في المرة القادمة".

twitter/BarackObama

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يذكر أن منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، توج بلقب بطل كأس العالم للسيدات أربع مرات وهو رقم قياسي، في الأعوام (1991، 1999، 2015، 2019) ، ولكنه فشل في الدفاع عن اللقب في نسختي 2015، و2019، بخروجه من الدور الـ16 للمونديال، على يد نظيره السويدي، صاحب المركز الثالث.

المصدر: "twitter/BarackObama"