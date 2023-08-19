السويد تفوز ببرونزية كأس العالم للسيدات 2023.. فيديو

توج منتخب السويد بالميداليات البرونزية في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2023 للسيدات، بفوزه على نظيره الأسترالي (2-0) في مباراة تحديد المركز الثالث التي جمعتهما اليوم السبت.

وسجلت ثنائية السويد كل من المهاجمة فريدولينا رولفو، ولاعبة خط الوسط كوسوفاره أسلاني، في الدقيقتين (30 من ضربة جزاء، و62) على الترتيب، من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "سونكورب - Suncorp Stadium" بمدينة بريسبان الأسترالية.

فرحة الصعود على منصة التتويج 🤩



السويد فازت بالميدالية البرونزية الرابعة في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم للسيدات FIFA 🥉🇸🇪 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) August 19, 2023

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بينما ستقام المباراة النهائية يوم غد الأحد، بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا، على ملعب أستراليا بمدينة سيدني.

المصدر: RT