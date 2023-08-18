على متن "القصر الجوي".. طائرة الوليد بن طلال "الفخمة" تقل نيمار للسعودية (فيديو)

وصل النجم نيمار، إلى السعودية، على متن الطائرة الخاصة بالأمير الوليد بن طلال آل سعود، صاحب الدور الرئيسي في حسم صفقة البرازيلي إلى الهلال، كونه معروفا بحبه الشديد للنادي الأزرق.

وأعلن نادي الهلال يوم الثلاثاء الماضي، رسميا ضم نيمار دا سيلفا إلى صفوف الفريق، قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ووصلت قيمة صفقة اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، إلى أكثر من 98 مليون دولار، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".

ونشر نادي الهلال مقطع فيديو، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، صورا لنيمار جونيور، وهو أمام الطائرة، وأرفقها بـ"تغريدة" جاء فيها: "التاريخي" في طريقه إلى الرياض.

ووجه النجم البرازيلي، من داخل الطائرة، رسالة لجماهير النادي السعودي عبر مقطع فيديو نشره الهلال عبر صفحته على منصة "إكس": "مرحبا يا مشجعي الهلال، هيا بنا إلى الرياض، أراكم قريبا".

وأجرى رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، اتصالا مع نيمار جونيور، مباشرة بعد الإعلان رسميا عن انتقاله إلى صفوف نادي الهلال، لمدة موسمين حتى عام 2025.

ويعرف عن الأمير الوليد بن طلال، بتشجعيه لنادي الهلال السعودي، وسبق وأن قدم عددا من المكافآت لأفراد الفريق.

أما طائرة الوليد بن طلال التي أقلت نيمار إلى السعودية، فيبلغ سعرها 500 مليون دولار، وهي من طراز "إيرباص - A380"، بحسب موقع "العربية".

وتلقب طائرة الوليد بن طلال بـ"القصر الجوي"، لما تحتوي عليه من مميزات جعلتها أغلى طائرة في العالم، فيمكن أن تستوعب عادة نحو 600 مسافر، لكن طائرة بن طلال مجهزة له بشكل خاص، حيث تحتوي على غرفة استراحة تستوعب 25 شخصا من مساعديه، و5 أجنحة ملكية، وغرفة صلاة مع سجاد إلكتروني بحيث تكون دائما موجهة نحو مكة، وحمام تركي، وقاعة للحفلات الموسيقية، ومكان ركن للسيارات.

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ويوفر تصميم الإيرباص قدرة على الطيران لمسافة تقدر بـ 15200 كيلومترا، أي أنها تستطيع الطيران من هونغ كونغ في الصين إلى بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وتبدأ سرعتها الفعلية من 900 كم/ساعة.

ومن المقرر أن يتم تقديم نيمار جونيور زميله المنضم حديثا إلى صفوف نادي الهلال، حارس المرمى المغربي ياسين بونو، القادم من إشبيلية، في حفل ضخم غدا السبت، قبل مباراة الهلال وضيفه الفيحاء، ضمن الجولة الثانية من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

المصدر: وسائل إعلام