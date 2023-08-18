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نيمار "راوغ" جماهير الهلال.. البرازيلي يوجه رسالة قبيل السفر إلى السعودية (فيديو)

الرياضة

نيمار
AFP SAUDI PRO LEAGUE
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وجه البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، رسالة لجماهير نادي الهلال قبل توجهه إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة.

وقال نيمار في مقطع فيديو نشره الهلال عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "مرحبا يا مشجعي الهلال، هيا بنا إلى الرياض، أراكم قريبا".

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وكان نادي الهلال قد نشر مقطع فيديو، عبر حسابه على منصة "إكس" يوم الثلاثاء الماضي، تضمن الإعلان عن التعاقد مع نيمار، وقال فيه البرازيلي حينها: "أنا هنا في السعودية، أنا هلالي".

وتعاقد النادي السعودي مع اللاعب البرازيلي قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد يمتد حتى عام 2025.

ووصلت قيمة صفقة نيمار جونيور (31 عاما) إلى نادي الهلال إلى أكثر من 98 مليون دولار، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".

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