 
مباشر

شاهد.. والدة نيمار ترتدي البرقع وتمتطي الإبل وتحتسي القهوة

الرياضة

شاهد.. والدة نيمار ترتدي البرقع وتمتطي الإبل وتحتسي القهوة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vw3p

تداول رواد التواصل الاجتماعي صورا لوالدة النجم البرازيلي نيمار، نادين جونسالفيس سانتوس، الأضواء، على أنها في السعودية، لكن الحقيقة أن تلك الصور كانت في قطر خلال المونديال.

وانتشرت صور لنادين جونسالفيس سانتوس على منصات التواصل الاجتماعي، وهي تقوم بجولة سياحية، مرتدية البرقع وامتطت الإبل، وتظهر في صورة أخرى وهي جالسة تحتسي القهوة، لكن تلك الصور كانت في قطر.

إقرأ المزيد
"شكله ما حبها".. رد فعل نيمار عند تقديم القهوة السعودية له بالمطار
إقرأ المزيد
شاهد.. استقبال أسطوري لنيمار وياسين بونو
شاهد.. استقبال أسطوري لنيمار وياسين بونو

وانتقل نيمار جونيور (31 عاما) إلى صفوف نادي الهلال قادما من فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد لمدة موسمين يمتد حتى عام 2025، في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 98 مليون دولار، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، وسيحصل على نحول 220 مليون يورو.

ووصل النجم البرازيلي مساء أمس الجمعة، إلى العاصمة السعودية الرياض، واستقبل في المطار بالورود والقهوة أيضا.

المصدر:وسائل إعلام 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا