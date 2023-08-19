"شكله ما حبها".. رد فعل نيمار عند تقديم القهوة السعودية له بالمطار

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي الهلال الجديد، ورد فعله عند تقديم القهوة السعودية له لدى وصوله إلى المملكة.

ووصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مساء أمس الجمعة، إلى العاصمة السعودية، الرياض، للانضمام لنادي الهلال السعودي، بعد إبرام اتفاق بين الجانبين، يمتد حتى عام 2025.

وقال نيمار بعد وصوله الرياض، في مقطع فيديو نشره نادي الهلال عبر صفحته الرسمية على منصة أكس (تويتر سابقا): "أنا هنا في المملكة العربية السعودية، شكرا لكم".

وأبرز نشطاء أن نيمار على ما يبدو لم يشرب القهوة واكتفى بشمها في مقطع الفيديو الذي نشره النادي السعودي عبر صفحته الرسمية على منصة أكس، في حين ذهب آخرون إلى إلقاء الضوء على إمساك كوب القهوة بيده اليسرى.

وصل نيمار و شكله ما حب القهوة 😂#الهلالpic.twitter.com/S22xBgIzxa — Rita El Khoury🇱🇧 (@22rjkhh) August 18, 2023

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وانتقل نيمار جونيور (31 عاما) إلى صفوف نادي الهلال قادما من فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 98 مليون دولار، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".

المصدر: وسائل إعلام