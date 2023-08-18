محمد صلاح يوجه "طعنة" للدوري السعودي

وصف المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالأفضل في العالم، وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال محمد صلاح في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" على منصة "إكس": "الدوري الإنجليزي يعني الرغبة والدراما والجمال والنجوم، هو أفضل دوري في العالم".

عندما يتحدث الملك المصري @MoSalah عن بريميرليج ❤️ pic.twitter.com/Y5XLwdoA7J — Premier League Arabic (@PLinArabic) August 18, 2023

وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق، أن محمد صلاح أبلغ مسؤولي اتحاد جدة بموافقته على الانضمام إلى الفريق السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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واعتبر بعض جماهير الكرة في العالم أن كلمات محمد صلاح هي بمثابة رد غير مباشر على أنباء انتقاله للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري 2023، وأنه مستمر في صفوف ليفربول.

وفي هذه الصدد، أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على عدم مغادرة أي لاعب من ليفربول خلال الفترة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية.

المصدر: وكالات