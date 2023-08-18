كلوب يكشف موقفه من انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

كشف الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، موقف ناديه من إمكانية بيع المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية، في وقت سابق، أن نادي اتحاد جدة، حامل لقب بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، يتفاوض على ضم صلاح هذا الصيف، وأن العقبة الوحيدة هي موافقة كلوب.

وازدادت التكهنات حول مستقبل محمد صلاح، بعد ظهور غاضبا عقب استبداله من قبل كلوب خلال مباراة ليفربول أمام مضيفه تشيلسي (1-1)، التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال كلوب: "فترة الانتقالات الصيفية لا تزال مفتوحة، ونحن منفتحون على ضم لاعبين، حال كانت الظروف مواتية".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، عشية مواجهة ضيفه بورنموث: "من جانبنا في ليفربول (فيما يخص المغادرين)، لن يحدث شيء على الإطلاق".

وبذلك، يكون كلوب قد أغلق الباب أمام إمكانية رحيل صلاح خلال الصيف الحالي على الأقل.

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وحول علاقته مع صلاح بعد ما حدث في مباراة تشيلسي وليفربول، قال كلوب: "كان ذلك قبل أسبوع، هو كان لديه أسبوع تدريب رائع".

وأتم: "آمل أن يتمكن من تحويل ذلك على أرض الملعب تحقيق ما يريده في مباراة بورنموث، إلى جانب ذلك، لا شيء آخر أقوله. لم يحدث شيء آخر منذ ذلك الحين".

يذكر أن صلاح يسعى لافتتاح سجل أهدافه في الموسم الجديد، حين يستضيف ليفربول نظيره بورنموث، مساء السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

المصدر: وسائل إعلام