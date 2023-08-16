بعد سخرية سعوديين من الدوري المصري.. علاء مبارك يرد

علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، على مقارنة تحمل طابع السخرية بين نجوم الهلال والدوري المصري الممتاز، مما أثار غضبا واسعا لدى المصريين.

ونشرت صفحة "أخبار الهلال" على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، "تويتر" سابقا، صورة مركبة في نصفها العلوي 4 لاعبين من نادي الهلال، هم: نيمار وروبن نيفيز وسافيتش وسعود، وفي النصف السفلي صورة من تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري.

وكتب الحساب: "القيمة السوقية لـ4 لاعبين من الهلال تساوي القيمة السوقية للدوري المصري".

القيمة السوقية لـ 4 لاعبين من الهلال تساوي القيمة السوقية للدوري المصري 🇪🇬



🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶 pic.twitter.com/r5L16EcMtB — أخبار الهلال (@hilalstuff) August 14, 2023

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وبعد تداول الصورة على نطاق واسع، اتضح أنه حساب لا يخضع لإدارة نادي الهلال السعودي، رغم أنها موثقة بالعلامة الزرقاء.

وجاء سبب التداول السريع للخبر لكونه جاء بعد أقل من 48 ساعة من تصريحات وليد الفراج الإعلامي السعودي ضد الدوري المصري ودربي الأهلي والزمالك، وقوله إن ديربي النصر والهلال السعوديين هو الأقوى عربيا.

وكتب علاء مبارك عبر صفحته على منصة "إكس": "مع كامل الاحترام للجميع حوار لطيف خفيف ملوش أي تلاتين لزمة الحقيقة عن المقارنة بين الديربي المصري والسعودي وأيهما أفضل! النادي الأهلي والزمالك أندية مصرية عريقة أصحاب شعبية كبيرة وتاريخ حافل بالبطولات العديدة محلية وإفريقية ودولية والنادي الأهلي صاحب المركز الثالث والرابع في آخر بطولتين من كأس العالم للأندية البطولة التي تضم أقوى أندية العالم، ولا شك على أن الدربي المصري أهلي والزمالك صاحب الشعبية الاكبر ويتابعه الملايين من جماهير كرة القدم منذ زمن... أما بالنسبة لكرة القدم في السعودية فقد شهدت تطورا وتقدما ملحوظين منذ سنوات دوري قوي حتى قبل انضمام النجوم العالمية دوري يضم فرق قوية لا جدال ويمتلك بعض المواهب الواعدة والدليل أداء المنتخب السعودي في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم والأداء الرجولي و الفوز التاريخي الذي أسعدنا جميعا عندما فاز على المنتخب الأرجنتيني بطل كأس العالم ومعه أسطورة الكرة العالمية ميسي... بلا شك عودة جماهير كرة القدم المصرية إلى المدرجات تدريجيا يعطي الدوري متعة وحلاوة كبيرة ويحفز اللاعبين ويرفع من مستوى الأداء.. مساء الفل".

مع كامل الاحترام للجميع حوار لطيف خفيف ملوش أي تلاتين لزمة الحقيقة عن المقارنة بين الدربي المصرى و السعودي وايهما افضل ! النادي الاهلى والزمالك اندية مصرية عريقة أصحاب شعبية كبيرة و تاريخ حافل بالبطولات العديدة محلية وافريقية ودولية والنادي الأهلي صاحب المركز الثالث والرابع في… — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 15, 2023

المصدر: "twitter/AlaaMubarak"