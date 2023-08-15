كأس العالم للسيدات.. إسبانيا تصنع التاريخ وتبلغ النهائي (فيديو)

تأهل منتخب إسبانيا، لنهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، التي تقام في أستراليا ونيوزيلاندا، بعد تغلبه على السويد (2-1) اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي البطولة.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، حيث فشلا في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين.

وبالشوط الثاني، تمكنت سلمى بارالويلو من تسجيل هدف التقدم للمنتخب الإسباني في الدقيقة (80) قبل أن تسجل ريبيكا بلومكفيست، هدف التعادل للمنتخب السويدي في الدقيقة (88).

وفي الوقت الذي كان يعتقد فيه الجميع أن الوقت الأصلي للمباراة سينتهي بالتعادل، سجلت أولجا كارمونا هدف الفوز للمنتخب الإسباني بالدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

FT Spain 2-1 Sweden



Goals ⚽

Salma Paralluelo

Rebecka Blomqvist

Olga Carmona



Spain Will play the FIFA women's World Cup 2023 final.#FIFAWWCpic.twitter.com/A5TdSnyNEM — $ (@samirsynthesis) August 15, 2023

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بهذه النتيجة، تأهل المنتخب الإسباني للمباراة النهائية التي تقام الأحد المقبل، حيث سيواجه الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى التي تجمع بين المنتخبين الأسترالي والإنجليزي المقرر إقامتها غدا الأربعاء.

في المقابل، سيلعب المنتخب السويدي مع الخاسر من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى السبت المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث.

المصدر: "وكالات"