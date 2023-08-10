"الفيفا" يعاقب نجمة منتخب إنجلترا لتعمدها إيذاء منافستها النيجيرية في مونديال السيدات

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، المهاجمة الإنجليزية لورين جيمس، بسبب تلقيها بطاقة حمراء لدوسها على ظهر النيجيرية ميشال ألوزي في ثمن نهائي كأس العالم للسيدات.

وطردت المهاجمة الإنجليزية البالغة 21 عاما، في الدقيقة 87 خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين في بريزبين الاثنين الماضي، وانتهت بفوز بطلات أوروبا بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي.

Lauren James is sent off after stamping on Michelle Alozie 😬 pic.twitter.com/GstZPvBKea — B/R Football (@brfootball) August 7, 2023

وتغيب جيمس عن المواجهة المقبلة لمنتخب "اللبؤات الثلاث" أمام كولومبيا في ربع النهائي في سيدني السبت، وعن الدور نصف النهائي، ولكن ستكون قادرة على الالتحاق بصفوف منتخب بلادها في حال نجحت إنجلترا في بلوغ المباراة النهائية المقررة في 20 من الشهر الحالي.

وكانت جيمس اعتذرت من ألوزي على ما بدر منها، وكتبت عبر صفحتها على تويتر "كل الحب والاحترام لك".

وتابعت "أنا متأسفة لما حصل".

وردت ألوزي على ما نشرته الإنجليزية "كل الاحترام إلى لورين جيمس".

المصدر: أ ف ب