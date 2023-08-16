إنجلترا تنهي مغامرات أستراليا في كأس العالم للسيدات 2023

وضع منتخب إنجلترا حدا لمغامرات نظيره الأسترالي بفوزه عليه (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2023 للسيدات.

ووقعت على ثلاثية إنجلترا كل من لاعبات خط الهجوم، إيلا تون، ولاورين هيمب، وأليسيا روسو، في الدقائق (36، 71، 86) على الترتيب.

بينما سجلت المهاجمة الأسترالية سامانثا كير هدف بلادها الوحيد بحلول الدقيقة 63 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب أستراليا بمدينة سيدني.

وضرب منتخب إنجلترا موعدا في النهائي يوم الأحد المقبل، على ملعب أستراليا أيضا، مع نظيره الإسباني، الذي تغلب بدوره على السويد (2-1) في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الثلاثاء، على ملعب "إيدن بارك" "Eden Park" بمدينة كينغسلاند النيوزيلندية.

المصدر: RT