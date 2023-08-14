السعودية.. هدف "خيالي" ضد "هاتريك" برازيلي قادم من روسيا في أغلى صفقة (فيديو)

استهل نادي الهلال مشواره في دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، بفوز كبير على مضيفه أبها (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين.

ووقع المهاجم البرازيلي مالكوم على ثلاثية "هاتريك" نادي الهلال "الزعيم" في الدقائق (31، 55، 77).

بينما سجل المهاجم التونسي سعد بقير هدف أصحاب الأرض بتسديدة قوية "صاروخية" عند الدقيقة 33 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة) بمدينة أبها.

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سعد بقير يسجل هدف خياااااااااااااالي ضد الهلال 🤯

pic.twitter.com/4RrfoXaj6S — عمرو (@bt3) August 14, 2023

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يذكر أن مالكوم (26 عاما) انتقل إلى صفوف نادي الهلال قادما من فريق زينت بطرسبورغ، في أكبر صفقة بتاريخ الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، وقيمتها 60 مليون يورو، حيث حطمت الرقم القياسي لصفقة انتقال البرازيلي الآخر هالك، من زينيت بطرسبورغ إلى صفوف نادي شنغهاي الصيني عام 2016، مقابل 56 مليون يورو.

المصدر: RT