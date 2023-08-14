بداية المشوار.. بنزيما يفشل في هز شباك الرائد (فيديو)

استهل نادي اتحاد جدة مشوار الدفاع عن لقب بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، بالفوز على مضيفه الرائد (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين.

وافتتح المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله التسجيل للاتحاد بحلول الدقيقة 59، ومن ثم أضاف زميله لاعب خط الوسط البرازيلي إيغور كورونادو الهدفين الثاني والثالث عند الدقيقتين (73 و80) من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في البريدة.

هدف عبدالرزاق حمدالله



رائع، رائع ، رائع 🟡⚫️ pic.twitter.com/wwVEJzoDae — ITTI MANIA - اتي مانيا (@IttiMania) August 14, 2023

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وأخفق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد في افتتاح السجل التهديفي في أول مباراة له في الدوري السعودي.

المصدر: RT