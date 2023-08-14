اتحاد جدة يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري السعودي بقيادة بنزيما
يستهل نادي اتحاد جدة مشوار الدفاع عن لقب بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، مساء اليوم الاثنين، بمواجهة مضيفه الرائد.
ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة (18:00) بالتوقيت المحلي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في البريدة.
وسيبدأ الروماني ماريوس سوموديكا (52 عاما) المدير الفني لنادي الرائد، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة حامل اللقب اتحاد جدة:
23- أحمد الرحيلي
28- حمد الجيزاني
32- محمد الدوسري
19- عبد الله الفهد
2- بند وحيشي
24- خالد السبيعي
5- مامادو لوم
14- منصور البيشي
45- يحيى سنبل
11- كريم البركاوي
7- أمير سعيود.
🔢 | هُنـا تشكيلة #الرائد التي ستلاقي الاتحاد اليوم— نادي الرائد السعودي (@alraedclub) August 14, 2023
بالتوفيق لـ #رائدنا#yallaRaedpic.twitter.com/xTcxBppzUI
بينما اختار البرتغالي نونو سانتو (49 عاما) المدير الفني لنادي اتحاد جدة، التشكيلة الأساسية التالية بقيادة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، لمواجهة مضيفه الرائد:
📋| قائمة الفريق في مواجهة #الاتحاد_الرائد ⚽️ pic.twitter.com/1XnYDGdV0x— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 14, 2023
لحراسة المرمى: مارسيلو غروهي
لخط الدفاع: أحمد بامسعود ــ أحمد شراحيلي ــ مهند الشنقيطي ــ مد الله العليان
لخط الوسط: نغولو كانتي- إيغور كورنادو ــ فابينيو
لخط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله ــ كريم بنزيما ــ رومارينيو.
المصدر: RT