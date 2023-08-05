ريال مدريد يصدر بيانا رسميا حول رئيسه فلورنتينو بيريز

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانا رسميا اليوم السبت لحسم شائعات أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، يفكر في الاستقالة.

وأوضح ريال مدريد في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنيت: "ردا على شائعة ظهرت على بعض وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أن الرئيس فلورنتينو بيريز يفكر في التنحي من منصبه كرئيس للنادي، يود نادي ريال مدريد أن يذكر ما يلي: هذه الإشاعات كاذبة قطعا وهي نابعة عن مصالح معينة لا علاقة لها بالواقع".

وأضاف بيان الملكي "كما نؤكد أنه خلال الجمعية العمومية المقبلة لأعضاء ريال مدريد، لن يكون هناك أي بند في جدول الأعمال يتعلق بمناقشة اسم المدينة الخاصة بريال مدريد".

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يذكر أن ريال مدريد يستهل مشواره في الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم، بمواجهة فريق أتلتيك بيلباو، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الأولى للدوري.

المصدر: "realmadrid.com"