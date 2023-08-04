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عراقي الأصل.. برشلونة يتعاقد مع لاعب واعد

الرياضة

عراقي الأصل.. برشلونة يتعاقد مع لاعب واعد
Legion-Media
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يقترب نادي برشلونة الإسباني من إبرام صفقة جديدة، بالتعاقد مع أحد المواهب البارزة في الملاعب الألمانية، نوح دارفيتش (نوح درويش)، لاعب نادي فرايبورغ الألماني لكرة القدم.

وكتب الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، "تغريدة" عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم الجمعة، جاء فيها: "برشلونة يستعد للتعاقد مع أفضل المواهب الألمانية، نوح دارفيتش، من فرايبورغ، لاعب خط الوسط المولود عام 2006. هكذا! 🇩🇪 #FCB. يعتبر أحد المواهب الأكثر إثارة للاهتمام في مركزه، وقد تم الاتفاق، كما تؤكد مصادر برشلونة".

وأوضح فابريزيو أن النادي الكتالوني سيدفع 3 ملايين يورو نظير التعاقد مع لاعب الوسط الألماني، على أن يتضمن العقد بعض الحوافز الإضافية، لتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 5 ملايين يورو، نظير جلب نوح درويش، اللاعب العراقي الأصل إلى ملعب كامب نو.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نوح درويش ينحدر من عائلة عراقية فرنسية، فوالده عراقي الأصلي وأمه فرنسية، لذا يمكنه تمثيل أحد المنتخبات الثلاثة، ألمانيا، فرنسا أو العراق.

عراقي الأصل.. برشلونة يتعاقد مع لاعب واعد
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وشارك نوح درويش في 4 مباريات دولية مع منتخب ألمانيا تحت 16 عاما، ثم 16 مباراة دولية مع منتخب تحت 17 عاما سجل خلالها 5 أهداف، بالإضافة إلى 3 مباريات في بطولة للمنتخبات تحت 19 عاما.

المصدر: وسائل إعلام 

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