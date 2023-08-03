الأهلي السعودي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب من برشلونة

كشف موقع "Managing Barça" الإسباني عن توصل نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، لاتفاق كامل مع الإيفواري، فرانك كيسي، لاعب برشلونة، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ونشر حساب موقع "Managing Barça" على "تويتر" أن "الأهلي يتوصل لاتفاق كامل مع فرانك كيسي! إنه مستعد لدفع برشلونة لما يريد".

🚨🚨💣| Al Ahli have reached FULL agreement with Franck Kessié! They are ready to pay FC Barcelona what they want. @Okaz_Sportspic.twitter.com/VKViGVAKd8 — Managing Barça (@ManagingBarca) August 3, 2023

وأفاد الصحفي في موقع في "relevo" الإسباني، ماتيو موريتو، بأن نادي الأهلي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع فرانك كيسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وقال ماتيو موريتو إن "الأهلي تقدم بعرضه الرسمي لضم كيسي للفريق بالموسم الجديد، واللاعب يرحب بفكرة الانتقال للأهلي واللعب بالدوري السعودي".

وذكرت تقارير صحفية سابقة أن الهلال السعودي مهتم أيضا بالتعاقد مع كيسيه، حيث قدم له عرضا بقيمة 14 مليون يورو في الموسم الواحد، كما سيمنح برشلونة مقابل انتقاله ما يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو.

وانضم فرانك كيسيه البالغ من العمر 26 عاما، إلى صفوف نادى برشلونة في يوليو 2022، قادما من نادي ميلان الإيطالي الذي لعب في صفوفه لمدة موسمين.

المصدر: وسائل إعلام