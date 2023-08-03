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الجمهور حاصره في الشوارع.. كيف رد الأمير الوليد بن طلال على الغضب الهلالي؟

الرياضة

الجمهور حاصره في الشوارع.. كيف رد الأمير الوليد بن طلال على الغضب الهلالي؟
AFP
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أصبح جمهور الهلال السعودي يطارد رموز النادي للاستنجاد بهم في ظل غضبهم المستمر تجاه فهد بن نافل، رئيس ناديهم.

وجاء غضب الجمهور الهلالي على خلفية فشل ابن نافل حتى الآن في حسم صفقة المهاجم السوبر خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إضافة لتقديم الفريق أداء متواضعا في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

وتزامنا مع هذا الغضب، انتشر فيديو لمشجعين يلاحقون عضو شرف النادي الأمير الوليد بن طلال، في أحد شوارع الرياض، مرددين: "تكفى لا تخلي الهلال يا أبو خالد، اعطنا لاعب واحد، نريد لاعب عالمي واحد".

فما كان من الأمير إلا طمأنة الجماهير القلقة، مرددا: "الهلال في أيد أمينة إن شاء الله".

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يذكر أن "الزعيم" خلال الصيف الجاري تعاقد مع الرباعي المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرازيلي مالكوم والبرتغالي روبن نيفيش.

المصدر: goal

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